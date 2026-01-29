BIST 13.541
Erdoğan, Orta Doğu ziyareti gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3-4 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan ve Mısır’ı kapsayan stratejik bir diplomasi turuna çıkıyor. Ziyaretin gündeminde Gazze ve Suriye’nin yeniden inşası gibi kritik jeopolitik başlıkların yanı sıra, savunma sanayiinden enerjiye uzanan dev ekonomik iş birliği paketleri yer alıyor.

Türkiye, Orta Doğu’daki normalleşme sürecini somut projelerle taçlandırmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştireceği Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretleri, hem bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesi hem de ticaret hacminin yeni rekorlara ulaşması açısından dönüm noktası niteliği taşıyor.

İLK DURAK RİYAD: ÜÇLÜ SAVUNMA GRUBU MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölge turu, 3 Şubat’ta Suudi Arabistan ziyaretiyle başlayacak. Ziyaretin en dikkat çekici başlıklarından biri, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulması planlanan "Ortak Savunma Grubu" projesindeki son gelişmeler olacak.

Riyad’da düzenlenecek dev iş forumu ile savunma sanayii, havacılık ve bilgi teknolojileri alanlarında milyar dolarlık anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

KAHİRE’DE ODAK: GAZZE’NİN İHYASI VE BARIŞ KURULU

Ziyaretin ikinci ayağı olan 4 Şubat’taki Mısır durağında, bölgesel barışın sürdürülebilirliği ana gündem maddesi olacak.

Gazze’de kalıcı barışın sağlanması amacıyla kurulması planlanan "Barış Kurulu"na ilişkin yol haritası masaya yatırılacak.

Suriye ve Gazze’nin fiziki ve sosyal ihyası için Türkiye ile Mısır arasındaki lojistik ve inşaat iş birlikleri değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her iki ülkede de iş dünyasının üst düzey temsilcilerinden oluşan kalabalık bir heyet eşlik edecek.

