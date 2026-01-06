Erdoğan neden hâlâ ayakta? 15 Temmuz’dan anketlere uzanan gerçek!

Gazeteci Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neden tüm saldırılara rağmen siyasetin merkezinde olduğunu 15 Temmuz, dış müdahale tehditleri ve milletin hafızası üzerinden değerlendirdi.

Abone ol

Gazeteci Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın neden bunca saldırıya, ekonomik sıkıntıya ve yoğun muhalefete rağmen hâlâ siyasetin merkezinde durduğunu değerlendirdi. Özışık, bu sorunun cevabının ekonomi ya da propaganda ile açıklanamayacağını vurguladı.

Özışık, son dönemde sıkça dile getirilen “Erdoğan neden hâlâ ayakta?” sorusuna dikkat çekerek, “Bu sorunun cevabı bu milletin hafızasında gizli” ifadelerini kullandı.

“BU SÖZLER ERDOĞAN’A DEĞİL, MİLLETE TEHDİTTİR”

Hadi Özışık, geçmişte kamuoyuna yansıyan ve bir eski asker tarafından dile getirilen “Eğer bu iktidarı demokratik yollarla düşüremezsek, Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılabilir” sözlerine dikkat çekti.

Bu ifadelerin yeterince tartışılmadığını belirten Özışık, “Bu cümle bir siyasi analiz değil, doğrudan millete yöneltilmiş bir tehdittir. ‘Sandıkta kazanamazsak dışarıdan geliriz’ demektir” değerlendirmesinde bulundu.

“15 TEMMUZ’DA MESELE ERDOĞAN DEĞİL, VATANDI”

Özışık, 15 Temmuz darbe girişiminin hedefinin yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan olmadığını vurgulayarak, “O gece Erdoğan meselesi ortadan kalktı, mesele vatan meselesine dönüştü” dedi.

FETÖ’nün darbe gecesi Marmaris’e gönderdiği timlere de değinen Özışık, “Kimse bunu turistik bir hareket gibi anlatmasın. Amaç ülkeyi başsız bırakmak, ardından geçiş süreci masalları anlatmaktı. Bugün Venezuela’da gördüğümüz senaryonun aynısıydı” ifadelerini kullandı.

“BU MİLLET NATO’DAN EMİR ALMAZ”

Gazeteci Hadi Özışık, 15 Temmuz gecesinde milletin hiçbir yerden talimat beklemediğini vurgulayarak, “O gece bu millet ne NATO’dan emir bekledi ne Amerika’dan icazet aldı. Çıplak elleriyle tankların önüne çıktı” dedi.

Özışık, bu nedenle Erdoğan’ın 15 Temmuz sonrası sadece bir siyasi figür değil, vesayete karşı direnişin sembolü haline geldiğini belirtti.

“ANKETLER GERÇEĞİ SÖYLÜYOR”

Muhalefetin “iktidar bitiyor” söylemlerini de değerlendiren Özışık, Aralık ayı anketlerine dikkat çekti. AK Parti’nin %33,7, CHP’nin ise %32,1 seviyesinde olduğunu hatırlatan Özışık, “Bunca ekonomik sıkıntıya rağmen tablo bu. Çünkü bu millet sadece cebine bakarak oy vermiyor” dedi.

Özışık, seçmenin temel sorusunun “Bu ülke kime emanet edilir?” olduğunu belirterek, “Darbe gecesi kim kaçtı, kim meydandaydı, millet bunu unutmaz” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN’I EKONOMİ DEĞİL, MİLLET AYAKTA TUTUYOR”

Yazısını net bir cümleyle özetleyen Hadi Özışık, “Erdoğan’ı büyüten şey ekonomi değil, propaganda hiç değil. Erdoğan’ı ayakta tutan şey, bu milletin zor günlerde kimin yanında durduğunu çok iyi bilmesidir” dedi.

Özışık, “Bu millet sandıkta yenemediğini tehditle, ambargoyla ya da dış müdahaleyle teslim etmez” diyerek değerlendirmesini tamamladı.