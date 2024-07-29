Erdoğan ne buldu Murat Kurum’da!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum’u atamasının ne kadar doğru ve yerinde bir karar olduğunu herkes daha iyi anlamaya başladı…

Erdoğan'ın ‘Yaparsa Murat yapar’ diyerek özellikle deprem bölgesindeki sorunların çözümü için işi ehline verdiği ortaya çıktı…

Kurum'un yeniden görevi devralmasının ardından çizdiği yol haritası bunu gösteriyor...

Oraya geleceğim...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı için Murat Kurum biçilmiş kaftandır ki aynı sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde de söylemiştim…

İstanbul o şansı siyaset uğruna kaçırdı…

Siyaseti hizmete tercih etti!..

Çünkü İstanbul’un depreme hazırlanması ve mevcut sorunlarından arındırılmasının ilacı hiç tartışmasız Murat Kurum’du…

Tek hatası, olduğu ve göründüğü gibi hareket etmesi, içten ve samimi bir duruş göstermesi oldu…

Günümüzde böyle siyasetçiye yer yok!

Şov yapacaksın..

Atıp tutacaksın..…

Fitne üreteceksin…

Kazanmak için her yolu mübah sayacaksın…

Emekliye 10 bin TL deyip kazandığın zaman üzerine yan gelip yatacaksın…

Vs…Vs…



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Gelelim konumuza..

Ne demişler...

“Ayinesi iştir kişini lafa bakılmaz...”

İşte Murat Kurum’un gizemi bu sözde saklıdır…

1 Temmuz tarihinde yapılan bakanlık atamasının ardından geçen yaklaşık bir aydaki performansına bakın…

Yok böyle bir bakan…

İnanılmaz bir tempo…

Ankara’da kaldığı günler ya uluslararası heyet ziyaretlerine ayırdığı zaman ya da Bakanlar Kurulu toplantısı…

Onun dışında tek gün yok…

Gelin Murat Bakan’ın 1Temmuz’da başladığı yeni bakanlık döneminden bugüne kadar geçen bir aylık zamana bir bakalım ne yapmış nereden nereye koşmuş…



Bakalım “Tayyip Erdoğan Murat Kurum’da ne buldu ki” diyenlere nasıl cevap vermiş..



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1 TEMMUZ gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ataması ile Resmi Gazete’de yeniden bakan olduğu ilan edildi..



2 TEMMUZ sabahı eski Bakan Mehmet Özhaseki'den görevi teslim alarak yeniden kolları sıvadı..

Hiç de yabancı olmadığı bir bakanlıktı…



3 TEMMUZ bakanlıktaki tüm çalışma ekibini toplayarak “İlk işimiz deprem bölgesi. Hadi Bismillah” diyerek talimatını verdi..

4-5 TEMMUZ Malatya

Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplantı yaptı. Sonra şehirde ve ilçelerde incelemelerde bulundu, esnaf ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek sorunları ve yapılması gerekenleri dinledi.

6 TEMMUZ Kahramanmaraş'a geçerek başta Elbistan olmak üzere deprem bölgesinde çalışmaları yerinde inceledi.

7 TEMMUZ Hatay

Deprem sonrası yapılan konutlar olmak üzere incelemelerde bulundu. Defne ve Kırıkhan ilçelerinde halk ile bir araya gelerek sorunları dinleyip yapılan çalışmaları inceledi.

11-12 TEMMUZ Adıyaman…

Vali, belediye başkanları, STK’lar, siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi, istişarelerde bulundu, soruları yanıtladı.

13 TEMMUZ Gaziantep…

Başta Nurdağı ve Kilis olmak üzere proje alanlarını yerinde inceleyip, sorunları ve ihtiyaçları ilk ağızdan dinledi.



Bakan Kurum’un dur durağı yoktu.

14-15 TEMMUZ Adana ve Osmaniye’de karargahını kurdu.



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Merkezi ihmal etmedi..

Ardından Ankara’ya uçtu..

16 TEMMUZ Fransız Kalkınma Ajansı Başkanı Remy Rioux'yi ağırladı. Deprem bölgemizin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik yapılacak çalışmaları, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele yatırımlarını masaya yatırdı.

Bu arada Bakan Kurum yeni çalışma kadrosunu da belirlemeyi tamamladı..

18 TEMMUZ yeni çalışma kadrosunu açıkladı.

Aynı gün Elazığ’a gitti..

İncelemelerini yaptı.

Dedi ki..

“Muhalefet gibi gündelik polemiklerle meşgul olacak tek bir dakikamız bile yok. Tavsiyem; deprem bölgesini siyasete alet etmeyin. Artık milletimize, deprem bölgesine, depremzede kardeşlerimize faydalı olacak işleri gündeminize alın.”

Yani…

Bakan Kurum’un tek derdi İBB Başkan adaylığı nedeniyle bıraktığı yarım kalan başarı hikayesini bu kez tamamlamaktı…

“Durmak yok yola devam” dedi.



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19 ve 20 TEMMUZ Şanlıurfa.

TOKİ’nin inşa ettiği 2 bin 446 yeni ev ve iş yerinde hayat başladı.

Dedi ki;

“Ekiplerimiz 7/24 çalışıyor. Hızla 10 bin 866 yuvamızı ve iş yerimizi de tamamlayacağız. 2025 yılı sonunda; teslim edilmeyen tek bir konut ve işyeri kalmayacak!”



Elazığ’dan ver elini Diyarbakır’a.

20-21 TEMMUZ Diyarbakır seferine çıktı.

Dedi ki;

“Diyarbakır’da 4 bin 415 yeni yuvamız ve iş yerimizde hayat başladı. Şimdi hızla 17 bin 590 yuva ve iş yerimizi de tamamlayacağız. Sadece Karacadağ’da 5 etapta yaklaşık 15 bin konutluk bir uydu kent inşa ediyoruz. 2 bin 25 konutu teslim ettik. 6 bin ailemiz de yıl sonunda konutlarına kavuşacak.”

2 günde 3 şehir.

Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da…

Bakan Kurum’un hızına yetişmek mümkün mü?

“Asrın felaketinden etkilenen şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar durmayacağız!” demişti bir kere…



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Durmak bilmedi..

22 TEMMUZ

Yapılan çalışmaların durum değerlendirmesi ve yeni kadrosu ile bir araya gelmek için Ankara’ya döndü…

Bakanlığının tüm birimleriyle ilk koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi. İstişare ederek yol haritasını belirledi.

Bir gün sonra önemli bir heyeti konuk etti..

23 TEMMUZ …

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Dedi ki;

"Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projemizle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yapacağımız Çerçeve Anlaşması ile deprem bölgesindeki illerimizde 8 altyapı projemizi hayata geçireceğiz. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde belediyelerimize sağlayacağımız hibe desteğiyle şehirlerimizin altyapılarını da hızla güçlendireceğiz.”

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İstanbul’u unutur mu?

24 TEMMUZ

AK Parti İstanbul Milletvekilleri ile bir araya gelerek, başta kentsel dönüşüm olmak üzere şehrin tüm sorunlarını konuştu..

“İstanbul'u depreme ve diğer afetlere dirençli hâle getirmek için kentsel dönüşüm konusunda daha çok çalışacağız”



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Sonra ver elini Rize’ye…

Cumhurbaşkanı Erdoğan da baba ocağına geldi…

26-27-28 TEMMUZ

Rize’de bütün kadroları ile karargah kurdu..

İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni yapıldı.108’i afet konutu olmak üzere toplam 368 konut ve 31 dükkânı bölge halkına teslim edildi.

Yatırım tutarı 1,6 milyar lirayı bulan 32 kalem eser ve hizmetin toplu açılışı gerçekleştirildi.

AYDER ONUNLA ZİNCİRLERİ KIRMIŞTI..

Karadeniz'in göz bebeği Ayder Yaylası’nın çirkin yapılaşmadan kurtarılması için koruma ve yenileme projesi Kurum'un projesiydi.

Yarım kalan hikayeyi tamamlamak için harekete geçti.

Çarpık yapıları yıkarak yerine yöresel mimarinin getirilmesi...

Yer altına bin 800 araçlık otopark yapılması..

Bitmedi…

Türkiye'nin küresel bir lojistik üs olma yolunda önemli bir adım olacak İyidere Lojistik Limanı çalışmalarındaki son durumla ilgili bilgi alınışı..



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İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yeniden göreve başladığı 1 Temmuz’dan bugüne kadar geçen bir aylık süreçte ortaya koyduğu çalışma temposu bu…

Böyle bir bakan performansı alkışlanmaz mı?

Aklı fikri deprem bölgesindeki vatandaşlarımızda olan bir Bakan gerçeğini yaşıyoruz..

Ne diyor;



“Seferberlik şuuruyla çalışmaya devam ediyoruz. Elimiz afetzede kardeşlerimizin ellerinde, aklımız yeni yuvalarımızı bir an önce teslim etmekte… 2025 yılının sonuna kadar deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir vatandaşımız kalmayacak.”

O nedenle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Murat Kurum'u tekrar göreve getirmesinin ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi görüyoruz...

Çünkü vakit kaybına yer vermedi...

İş bilenin kılıç kuşananın...

Yaparsa Murat Kurum yapar!

Ve de yapıyor…

Bu ülkenin özellikle deprem bölgelerinin yaralarının sarılması, yeniden eski günlere dönülmesi ve İstanbul'un deprem sorununa karşı hazır olabilmesi için Murat Kurum'a ihtiyacı var...

Çünkü üstlendiği sorumluluğun hakkını veriyor…

Gördünüz işte…

Bir aydaki devrialemi…

Böyle bir bakan performansı alkışlanmaz mı?

Bu millet ona güveniyor...

Çünkü yaptıkları yapacaklarının teminatı...