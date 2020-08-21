Erdoğan müjdeyi saat 15.00'da açıklıyor! Doğalgaz bulundu Türkiye ihya olacak

TÜRKİYE merakla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeyi bekliyor. Erdoğan açıklamayı İstanbul'da saat 15.00'da yapacak. Müjdeye ilişkin ise son bombayı Reuters haber ajansı patlattı. Ajansın verdiği bilgiye göre 20 yıl yetecek doğalgaz bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'cuma günü açıklayacağız' dediği müjde için heyecanlı bir bekleyiş var. Kamuoyunda büyük merak uyandıran müjdeyi Erdoğan İstanbul'da saat 15.00'de duyaracak.

20 yıl yetecek doğalgaz bulundu

Şu ana kadar geçen haberlerde müjdenin Karadeniz'de bulunan zengin doğalgaz yatağı olduğu bildirilmişti. Son olarak da İngiliz Reuters ajansı Türkiye'den 2 yetkiliye dayanarak detayları aktardı. Söz konusu doğalgaz yatağı Karadeniz Ereğlisi'nden Tuna 1 ismi verilen bölgede bulundu.

800 milyar metreküp olduğu düşünülen doğal gaz rezervinin Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabileceği tahmin ediliyor.

Üretime başlamak zaman alacak

Reuterse konuşan yetkilinin verdiği bilgiye göre bu doğalgaz rezervinde üretime başlamak 7 ila 10 yıl arasında sürecek. Doğalgazı çıkarmak için gereken yatırım maliyetinin de 2-3 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'de sondaj yapılıyordu

Doğal gaz yatağının Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 bölgesi ile Kıyıköy'de olduğu söyleniyor.

15 Temmuz tarihinden bu yana Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Tuna-1 adını alan bölgede sondaj faaliyetini sürdürülüyordu. Bu bölgede uzmanların nitelemesine göre "iyi nitelikte" doğal gaza rastlanırken, benzer şekilde Tuna Nehri'nin çıkış ağzını oluşturan Trakya'daki Kırklareli'nin Kıyıköy bölgesinin açıklarında da bir başka rezerve rastlandı.