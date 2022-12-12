Erdoğan müjdeyi duyurdu! Kredi ve Burs ücretleri belli oldu: Ne kadar zam yapıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklarken öğrencilere de müjde verdi. Yeni kredi ve burs ücretlerini duyuran Erdoğan, "Tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Peki KYK burs-kredi ücretine ne kadar zam yapıldı? İşte 2022-2023 KYK kredi ve burslarının güncel miktarı....

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası, öğrenci ve gençlere verilecek "Başarı Teşvik Programı" ve yükseköğrenim kredilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını biz göreve geldiğimizde 45 lira veriyorlardı. Bu yıl itirabiriyle lisansta 850 idi. Şimdi bunu 1250 liraya çıkarıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Başarı teşvik programı... Başarı teşvik programı ile devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği vereceğiz.

YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkını kazanan öğrencilerimize devletlerinin yanın olduğunu hissettirecek başarı desteği sağlayacağız. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bu program için 1.5 milyar liralık bütçe ayırdık. Evlatlarımızın eğitimini destekleyen bu programın hayırlı olmasını diliyorum.

Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını biz göreve geldiğimizde 45 lira veriyorlardı. Bu yıl itirabiriyle lisansta 850 idi. Şimdi bunu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700, doktarada 2500 liraya yükseltmiştik. Yine yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz barınma yarıdmını 1800 liraya çıkardık. Bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayımıza ulaştık.

Bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencilerimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz 2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya. Doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.