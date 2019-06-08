Erdoğan Mesut Özil'in nikah şahidi oldu! Düğüne spor ve sanat camiasından bir çok isim katıldı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı. Dillere destan düğüne spor, siyaset ve sanat camiasından bir çok isim katıldı.
Futbolcu Mesut Özil, Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel'de dünyaevine girdi.
118
Çiftin nikahını İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya kıyarken, nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.
218
Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye takdim etti.
318
Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor ve sanat camiasından önemli isimler de katıldı.
418