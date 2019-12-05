Erdoğan Londra'da medya temsilcilerine kritik açıklamalar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Fransa ve Almanya ile yapılan dörtlü zirvenin ikincisini şubat ayında İstanbul'da yapacaklarını söyledi.

Londra'da medya temsilcilerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cü Adil Öksüz için terörist başı Abdullah Öcalan örneğini vererek "Operasyonla getirilirse bu iş daha rahat olacak" diye konuştu.

Suriye'de güvenli bölge inşasına yönelik "duyarsızlığın" devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO'daki YPG gerilimi, Trump ile yaptığı görüşme ve Libya anlaşmasına yönelik değerlendirmeleri de oldu.

Terörle mücadelede Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Stratejik konular ele alındı

-Zirvede NATO’nun gündeminde olan stratejik konuları etraflıca ele alma fırsatını bulduk. Terörle mücadele, mülteci krizi, külfet paylaşımı, siber ve hibrit tehditler, ittifak dayanışmasının güçlendirilmesi, ayrıca Rusya ve Çin ile ilişkiler gündemdeki ana konu başlıklarıydı.

FETÖ firarisi Adil Öksüz

-Malum, şu anda tabi bunlar değişik ülkelerde seyrüseferdeler, dolaşıyorlar. Bakıyorsun sesi Belçika’dan geliyor, bir bakıyorsun Yunanistan’dan geliyor, bakıyorsunuz Almanya’dan geliyor, değişik yerlerde dolaşıyorlar. Aslında işte bölücü terör örgütünün başı nasıl getirildiyse bunları da böyle bir operasyonla getirme durumu söz konusu olursa şüphesiz ki iş çok daha rahat olacak. Ama şu ana kadar FETÖ’nün ileri gelenlerinden teslim edilenler oldu. Onları da aldık ülkemize getirdik. Hala bu konuda görüşme yaptığımız devletler var. Bazen adreslerine varıncaya kadar istihbarat örgütümüz kendilerine veriyor. Onlardan da bunun iyi niyetini görüp, bunları alabilirsek tabii ki İçişleri Teşkilatımız, İstihbarat Teşkilatımız bunları alıp getirme imkanına sahip. Ta Afrika’nın ücra köşelerinden alıp geldiğimiz gibi. Durmuyoruz.

"Niye evet dedik?"

Erdoğan, "Niye evet dedik? YPG’nin terör örgütü olarak tanınması konusunda bir teminat aldık mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

-Orada konsey komisyon meselesi var. Bu konsey komisyon toplantısı ile ilgili o döneme kadar zaten bu işin şu anda geçerliliği adeta yok gibi. Süreç başlamıştır. Daha sonra 6 aylık periyodu var. Bu 6 aylık süreç işlerken böyle bir olay vuku bulduğu anda da burada başta NATO Genel Sekreterimiz olmak üzere hepsi devreye girerek bu işi tekrar yoluna rayına sokma şanslarına sahipler. Bu noktada bizi aşırı derecede bağlayıcı bir şey yok.