Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra ziyareti öncesi son dakika açıklamalar. Firari FETÖ'cü Adil Öksüz ile ilgili konuşan Erdoğan, "Operasyonla karga tulumba alınıp gelinir mi görürüz." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu.

"NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz NATO'nun vazgeçilmez ortağıdır. Türkiye NATO misyonuna en fazla destek veren ülkedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmaz"

-Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz. Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir.

DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz.

Termik santraller

-(Termik santrallerle ilgili düzenlemeye veto) İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız. Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır. Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur.

Firari FETÖ'cü Adil Öksüz

-İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu.