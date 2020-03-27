Erdoğan korovirüs tedbirlerini açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak önlemlerini açıklıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından Bilim Kurulu tavsiye kararları sonrası yeni tip koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri açıklıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Dünyanın tamamını etkisi altına alan Covit-19 hastalığı giderek yaklaşıyor ve daha çok can alıyor. Ölü sayısının 27 bine yaklaştığı bu büyük felaket herkesle birlikte bizi de etkilemiştir. Ülkemizde de bugün itibarıyla 5698 toplam vaka ve malesef 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 42'si iyileşmiştir.

Covid-19 hastalığına karşı mücadelemizi milletimizle beraber yürütüyoruz. Dayanışmayı güçlü tutarsak az hasarla çıkarız.

Esnaf ve sanatkarımızı destekliyoruz. En düşük emekli maaşı bin 500 liraya çıkararak bir nefes aldırdık.

İstihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödenediğini kolaylaştırdık.

Olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. Ekonomisini ve alt yapısını güçlendiren Türkiye kendi kendine yetebilmenin avantajını yaşıyor.

Tedbirleri alarak ilave bir imkan kazandık. İlaç ve gıda konusunda bir sorunumuz yoktur. Hastalıkla mücadelede test kiti, maske ve eldiven gibi ürünleri kendimiz üretebildiğimiz için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Dedikodulara kesinlikle inanmayın. Stokçuluk yapanlara sakın aldanmayın. Bu ürünleri hızla tedarik etmemizi sağlayan esnafımıza da teşekkür ederiz.

Gerektiğinde yurtdışından malzeme tedarikini de yapıyoruz. Hızlı tanı kitlerini devreye alarak bu konuyu geliştirdik.

Testler kesinlikle ücretsizdir. Tedaviye yönelik ilacın ilk kısmı elimize ulaştı ve kullanmaya başladık.

Kabine toplantımızı her hafta telekonferansla bundan sonra gerçekleştireceğiz. Dün itibariyle de her pazartesi kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz.

İlgili bakanlarımız, kurumlarımız ve bilim adamlarımız gelişmeleri an an paylaşıyor.

Sağlık Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz Bilim Kurulu'nun tavsiyesini uyguluyoruz.

Belirlenen kurallara ne kadar sıkı uygularsak bu cendereden o kadar hızlı çıkarız."