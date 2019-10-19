Erdoğan İstanbul'da dini liderler zirvesinde açıklama yapıyor Canlı Yayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Çabalarımız neticesinde, Türkiye-Afrika ilişkilerini 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek bir seviyeye getirdik. Kıta'da göreve geldiğimiz dönemde 12 olan elçilik sayımızı 42'ye çıkardık. Çabalarımız neticesinde, Türkiye-Afrika ilişkilerini 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek bir seviyeye getirdik
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