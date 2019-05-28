Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salıh'i görüşmesi bitti

Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salıh'i görüşmesi bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile bugün 18:30'da görüştü ve onuruna iftar yemeği verdi. Görüşme bitti

Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salıh'i görüşmesi bitti - Sayfa 1

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i kabul etti.

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Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salıh'i görüşmesi bitti - Sayfa 2

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü.

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Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salıh'i görüşmesi bitti - Sayfa 3

Salih ile eşini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan karşıladı.  

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Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salıh'i görüşmesi bitti - Sayfa 4

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih onuruna iftar yemeği verdi.

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