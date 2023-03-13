Erdoğan imzalamıştı hangi borçlar silinecek kritik detaylar ortaya çıktı
Geniş kapsamlı borç yapılandırma paketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren yasayla vergiler, trafik cezaları, ehliyet affı ve belediyelere olan tüm borçlara yapılandırma fırsatı geliyor. Peki, hangi borçlar silinecek? İşte tüm detaylar...
Kamu alacaklarına yönelik geniş kapsamlı borç yapılandırma paketi TBMM'den geçti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılandırmanın en önemli maddesi 2 bin TL'nin altındaki borçlar. Düzenlemeye göre vergi dairelerine olan 2 bin TL'nin altındaki borçlar silinecek. Belediyelere olan ilan, emlak ve reklam vergileri yine yapılandırma kapsamında değerlendirilecek.
ATV Haber'de yer alan habere göre; yapılandırılan borç idari para cezasıysa asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.
Sürücülerin; alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki durumlardan kaynaklanan ceza puanları silinecek. Geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak.