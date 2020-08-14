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Erdoğan 'İlk cevabı aldılar' demişti! İşte perde arkası: Yunan gemisi kaçtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Oruç Reis’imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır öderseniz dedik ve ilk cevabı aldılar” sözleri büyük heyecan yarattı. "Oruç Reis'e saldırı girişimi mi oldu" sorusuna aranan cevap bulundu. Bir Yunan savaş gemisi Oruç REis'e yaklaşmak isteyince Türk savaş gemisi onu kovdu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Oruç Reis’imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır öderseniz dedik ve ilk cevabı aldılar” sözlerini söyleten olay ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre, önceki gün Oruç Reis belirlenen alanda çalışmalarını sürdürürken Limnos isimli Yunan fırkateyni Oruç Reis’e yakından taciz girişiminde bulundu.

Bunun üzerine Oruç Reis’e koruma ve güvenlik sağlayan fırkateynlerden TCG Kemalreis, Yunan fırkateynine doğru yöneldi. Kemalreis fırkateyninin keskin menavrası karşısında Yunan gemisi kaçmak zorunda kaldı.

Yunan gemisiyle sürtündüler

Yunan fırkateyni kaçarken iki gemi arasında küçük çaplı bir sürtüşme yaşandı. Limnos isimli fırkateyn bölgeden uzaklaşarak, bakım için tersaneye gitti.

Kemal Reis de sorun yok

Kemalreis’te ise görev icra etmesini engelleyecek herhangi bir hasar olmadığı ve görevini sürdürdüğü bildirildi. Yunan fırkateynin küçük çaplı hasardan sonra dün yine bölgeye geldiği ve Fransa ile yapılan ortak tatbikata da katıldığı öne sürüldü.

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