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Erdoğan iftarda askerlerle bir araya geldi

Erdoğan iftarda askerlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun açılışı sonrası 4. Kolordu Komutanlığını ziyaret ederek iftarda askerlerle bir araya geldi.

Erdoğan iftarda askerlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlerle iftarda buluştu.

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Erdoğan iftarda askerlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda, Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı sonrası 4. Kolordu Komutanlığını ziyaret ederek iftarda askerlerle bir araya geldi.

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Erdoğan iftarda askerlerle bir araya geldi

İftarda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

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Erdoğan iftarda askerlerle bir araya geldi
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