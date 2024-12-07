Erdoğan devreye girecek dedi asgari ücret için çarpıcı rakamı duyurdu

Bu tahminler, Türkiye’nin ekonomik konjonktürüne uygun olarak şekillenirken, bizler de enflasyonist ortam, sıkı para politikası, reel sektörün durumu ve çalışanların alım gücünün korunması gibi temel dinamikler ışığında değerlendirmeler yapıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşın enflasyon karşısında ezdirilmeyeceği" yönündeki açıklamaları, bu süreçte belirleyici bir etken oldu.