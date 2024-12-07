Erdoğan devreye girecek dedi asgari ücret için çarpıcı rakamı duyurdu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık'ta ilk kez toplanıyor. Yurt içinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, iş verenler, ve işçi sendikaları çeşitli rakamlar vererek beklentilerini açıkladı. Yılın son ayını girdiğimiz şu tarihlerde, milyonlarca insanı yakından ilgilendiren asgari ücret zam oranının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Ekonomist Muhammet Bayram, rakam vererek asgari ücret beklentisini açıkladı. İşte detaylar...
Yılın son ayına girerken en fazla merak edilen konuların başında asgari ücret zam oranı geliyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret için sivil toplum kuruluşları, iş adamları, iş verenler, hükümet ve muhalefet partili milletvekilleri çeşitli açıklamalarda bulundu.
Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e asgari ücret beklentisini açıklayan Ekonomist Muhammet Bayram; 'Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşın enflasyon karşısında ezdirilmeyeceği" yönündeki açıklamaları, bu süreçte belirleyici bir etken oldu.' ifadelerini kullanarak çok önemli detaylar verdi.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BELİRLEYİCİ OLDU!"
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 10 Aralık'ta gerçekleştireceği ilk toplantı öncesinde, sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve yabancı kuruluşlardan çeşitli tahminler gündeme gelmeye başladı.
Bu tahminler, Türkiye’nin ekonomik konjonktürüne uygun olarak şekillenirken, bizler de enflasyonist ortam, sıkı para politikası, reel sektörün durumu ve çalışanların alım gücünün korunması gibi temel dinamikler ışığında değerlendirmeler yapıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşın enflasyon karşısında ezdirilmeyeceği" yönündeki açıklamaları, bu süreçte belirleyici bir etken oldu.