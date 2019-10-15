Erdoğan Demet Akalın ile yaptığı konuşmada 'İnanamıyorum siz mi yapıyorsunuz' demiş
TV 8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon konuşmasını anlatan şarkıcı Demet Akalın, "Adam inanamıyorum siz mi yapıyorsunuz" diyerek çok şaşırdığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nu öven şarkıcı Demet Akalın'ı arayarak tebrik etmişti. Telefonunu evde bırakıp markete gittiğinde Erdoğan'ın telefonla aradığını açıklayan Akalın, "Benim telefonumu evde bırakıp markete gitmeme Erdoğan bile şaşırdı" ifadelerini kullandı.
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve geçiş ücretinin 256 TL olduğu İstanbul-İzmir otoyolundan geçti.
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Şarkıcı, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini söyleyince Erdoğan arayarak teşekkür etmişti.
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Bugün Gel Konuşalım programına konuk olan Demet Akalın, Erdoğan ile konuşmasının detaylarını anlattı.
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