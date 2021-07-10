Erdoğan davet etmişti Mahmud Abbas ile görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi başladı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesi başladı.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas arasında kısa süre önce başlayan görüşmede Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmelerin değerlendirilmesi, ayrıca Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.