Erdoğan: Çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyaları ortaya döküldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon İl Kongresi'nde konuştu. Gara katliamı sonrası ortaya çıkan tabloya işaret eden Erdoğan, "PKK'ya 'PKK' diyemeyen, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyaları ortaya döküldü" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon İl Kongresi'nde konuştu. ABD'nin çifte standardına tepkisini sürdüren Erdoğan, "Gara hadisesi milletimiz ve devletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturmak fikrimizi pekiştirdik. Gara sıkıntılı bölgeydi, Gara düştü, iş bitti." dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Sizlerle bir kere daha buluşmayı, hasbihal etmeyi nasip eden Rabbime hamdediyorum.

- Birkaç gündür yüreklerimiz şehitlerimizin acısıyla buruk. Her kesimden sivil katliamlarıyla dolu, alçak bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu son hadise Türkiye'nin PKK ile mücadele için Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de yürüttüğü mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispatladı.

- PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyesiz duruş gösteren herkesin gerçek yüzünü de tekrar gösterdi.

- PKK'ya PKK diyemeyen, katliama katliam diyemeyenler, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyaları ortaya döküldü.

- Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyenlerin tutarsızlıkları bu durumlarda çok daha açık şekilde kendini belli ediyor.

- 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız sesin dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı, neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor?

- Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz. Bu teröristlere Allah izniyle bu ülkede fırsat vermeyeceğiz.

- Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde oraları onlara mezar ettik. İnlerine kadar giren bizin Mehmetçiğimiz, jandarmamız bundan sonra da aynı şekilde inlerine kadar girerek buraları bunlara mezar olacak.

- Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe aldığımız harekatları önümüzdeki süreçte tehditlerin yoğun olduğu bölgelere genişleteceğiz.

Gara düştü iş bitti

- Gara hadisesi milletimiz ve devletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturmak fikrimizi pekiştirdik. Gara sıkıntılı bölgeydi, Gara düştü, iş bitti. Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.

- Bugün bakanlar, CHP Genel Başkanı'nı ziyaret ettiler, bilgilendirme yaptılar. İYİ Parti'yi de bilgilendirdiler. MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakımızın bir kadını Sayın Devlet Bahçeli ise zaten "Biz size inandık, biliyoruz, bize gelmenize gerek yok" dedi. Yola devam ediyoruz.

- Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz gidip onların başını inlerinde ezeceğiz. Güvenlik güçlerimizle onlara nefes aldırmayacağız. İnşallah önümüzdeki dönem bu doğrultuda milletimizle yeni müjdeleri paylaşacağımız bir dönem olacaktır.

- Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız.

- Kardeşlerim biz size inandık, şu heyecanınızda şunu görüyorum; sizler de bize inandınız. Allah'ın izniyle bu davayı kimse çökertemez. Bu doğrultuda milletimizle yeni müjdeleri paylaşacağımız bir dönem olacaktır.