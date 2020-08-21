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Erdoğan canlı yayın müjdeyi açıklıyor! Doğalgaz bulundu Türkiye ihya olacak

TÜRKİYE merakla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeyi bekliyor. Erdoğan açıklamayı İstanbul'da saat 15.00'da yapacak. Müjdeye ilişkin ise son bombayı Reuters haber ajansı patlattı. Ajansın verdiği bilgiye göre 20 yıl yetecek doğalgaz bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen müjdeyi açıklıyor. Erdoğan, müjdeyi duyuracağı basın açıklaması öncesinde cuma namazına gitti. Erdoğan'ın tercihi Eyüp Sultan Camii oldu. 

Yarım saat sonra Cumhurbaşkanı kameralar karşısına geçerek müjdeli haberi Türk halkıyla paylaşacak. 

Erdoğan camiye girişinde ve çıkışında vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandı. 

Açıklamaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak birlikte gittiler. Berat Albayrak yoldan yaptığı paylaşımda 'haydi bismillah, müjdeler olsun' paylaşımını yaptı. 

20 yıl yetecek doğalgaz bulundu
Türkiye bir süredir Karadeniz'de doğalgaz araması yapıyordu. Fatih 1 gemisi Karadeniz Ereğlisi'nden Tuna 1 ismi verilen bölgede zengin bir doğalgaz yatağı buldu. 

TÜRKİYE'Yİ İHYA EDECEK

Reuters ajansının Türk yetkililere dayandırdığı bilgilere göre doğalgaz kaynağına ilişkin bilgiler şöyle: 
• Rezerv büyüklüğü: 800 milyar m3
• Türkiye'nin enerji ihtiyacını 20 yıl karşılayacak
• Çıkarılma süresi: 7 ila 10 yıl
• Yatırım maliyeti: 2-3 milyar dolar

Doğalgaz nerede bulundu?
Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Romanya kara sularında 8 yıl önce Petrom and Exxon tarafından bulunan, Karadeniz'deki en büyük doğal gaz rezervine de uzak değil.
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