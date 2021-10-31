Erdoğan-Biden görümesi bugün gerçekleşiyor! İşte görüşmenin saati ve süresi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bugün İtalya'nın başkenti Roma'da görüşecek. ABD Başkanı Biden'in programına göre Erdoğan-Biden görüşmesi saat 12:10'da başlayacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bugün Roma'da önemli bir görüşme gerçekleştirecek. O görüşmenin saati ve süresi belli oldu. Görüşme bugün saat 12:10'da gerçekleşecek ve 20 dakika sürmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da Başkan Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.

Programın saati ve süresi belli oldu

Beyaz Saray'ın açıkladığı ABD Başkanı Joe Biden'in programına göre, Biden-Erdoğan görüşmesinin Türkiye saatiyle 12.10’da gerçekleşmesi bekleniyor. Program, ikili görüşmenin toplam 20 dakika süreceğini gösteriyor.

Hangi konular ele alınacak

İki liderin görüşmesinde neler konuşulacak. Görüşmede, F-16 alımı ve savunma ilişkilerinin ön planda olması bekleniyor. Diğer yandan, bölgesel ve küresel konuların da iki lider arasında yapılacak görüşmede ele alınması bekleniyor.

Biden'in ne diyeceği de belli

Reuters'ın haberine göre, Biden'ın görüşmede "krizler ve düşüncesizce eylem, ABD- Türkiye ilişkilerine fayda sağlamaz" diyeceği belirtildi.

"İsabetli olacaktır'

Roma ve Glasgow'da dünya liderleriyle görüşme yapacağı hatırlatılarak özellikle ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin sorusu üzerine Başkan Erdoğan, Roma'nın gündemi ile Glasgow'un gündeminin şu anda değişmiş gibi gözüktüğüne işaret etmiş ve şunları söylemişti:

"Büyük ihtimalle Roma'da değil ama Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de tabi ki en önemli maddemiz; malum bizim F-35 konumuz var. F-35'le ilgili olarak bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yapmış olduğumuz bir ödeme var. Bu ödemeyle ilgili olarak da tabi ki bunun bize geri ödeme planının nasıl olacağını kendileriyle görüşmemiz gerekecek. Bu konuda mükaleme ne getirecek ne götürecek; onu kendileriyle görüşerek öğreneceğiz. Alt düzeyde aldığımız bazı bilgiler var.