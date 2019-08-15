Erdoğan Bayraktar Halkalı'da Teknoloji Meslek Lisesi açtı

Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Dr. Erdoğan Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi'yle protokol yapıp üniversitenin de katkılarıyla Halkalı'da ilk uygulamalı Teknoloji Meslek Lisesi'ni eğitime açtı.

Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Dr. Erdoğan Bayraktar Halkalı'da ilk uygulamalı Teknoloji Meslek Lisesi'ni eğitime açtı. Liseye İstanbul Teknik Üniversitesi destek veriyor.

Ülkenin teknolojide atılım yapması için sadece bu konuya odaklı, uygulamalı eğitim veren teknik liselere ihtiyacı olduğunu belirten Dr. Erdoğan Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile protokol yapıp üniversitenin desteğini aldı.

7 teknik okul açılacak

Bayraktar, VTK Vatan Teknoloji adıyla 4'ü İstanbul'da, diğer 3'ü Ankara, Kocaeli ve Bursa'da olmak üzere toplam toplam 7 teknik okul açmayı planladıklarını söyledi. İlk lise ise 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde faaliyete başlayacak olan VTK Vatanda Teknoloji Koleji Atakent Kampüsü.

Teknoloji eğitimleri şimdilik 5 alanda veriliyor; Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ve Yenilebilir Enerji Teknolojileri.

10. sınıftan itibaren uygulamalı eğitim

VTK Vatan Teknoloji Koleji'nde eğitimler 10. sınıftan itibaren uygulamalı olarak yapılıyor. 20-24 kişiden oluşan sınıflarda, teorik dersler atölye ve laboratuvar çalışmalarıyla destekleniyor. Okul ve sanayi işbirlikleri ile iş dünyasının deneyimleri öğrencilerle paylaşılıyor. Öğrenen ve üreten öğrencileri yetiştirileceği VTK Vatan Koleji'nde öğrenciler aranan elemanlar olarak mezun olacaklar.

Mühendislik eğitimi almak isteyen öğrencilere destek

VTK Vatan Teknoloji'nde teknoloji temalı eğitimin yayında mühendislik fakültelerinde hazırlık için de özel bir eğitim veriliyor. Böylece mühendislik eğitimi almak isteyen öğrencilere destek olunuyor.

Bir sonraki hedef teknoloji üniversitesi

VTK Vatan Teknoloji Koleji ile 2019-2020 eğitim-öğretim hayatına başlayacaklarını söyleyen Bayraktar, 4 sene sonra da bir teknoloji üniversitesi kuracaklarının müjdesini verdi. Böylece ilk mezunlarından başlayarak tüm mezunlarının yüksek öğretimlerini de dilerse VTÜ Vatan Teknoloji Üniversitesi ile tamamlayabilmesi sağlanacak.