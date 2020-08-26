Erdoğan Bastonunu Akdeniz’e sokup Karadeniz’i karıştırdı.

Erdoğan’ı sevin ya da sevmeyin ama bence Erdoğan, son yılların gördüğü en cesur lider.



Diğer ülke liderleri siyasi bir kısırlık yaşarken, Erdoğan’ın hamlelerini sadece izlemekle yetiniyorlar.



Dış dünya basının da Erdoğan’ın olmadığı bir haber yok.



Erdoğan batı’ya Erdoğan sendromu yaşatıyor.



Verdiği kararlar özellikle batı tarafından mercek altına alınıyor.



Erdoğan’ın öncülüğünde verilen karar ya da atılan adımlar tüm batıyı her seferinde paralize ediyor.



Bir bakıma Erdoğan sendromu yaşayan batı, bu hamleleri kaldıramaz hale geldi.



Ve bunu bilen Türkiye cesurca kararlar ve adımlar atmaya devam ediyor.



Bu adımlardan bir tanesi de Doğu Akdeniz’de ki büyük hamlemiz.



Her türlü tehdite rağmen, tehditlere boyun eğmeden lider önderliğinde Türkiye istediğini alma noktasına geldi.



Restine rest diyen Türkiye’nin bölge barışından ve çıkarlarından bir adım geriye atmayacağını anladıkları için çıldırma noktasına gelen batı, Erdoğan karşısında işe yeni başlamış acemi bir eleman gibi davranıyor.



Ve bunun daha bir başlangıç olduğunun farkındalar.



Yerli ve milli silah üretimimiz yeterince canlarını sıkmışken hemen ardından denizlerimizde gaz ve petrol rezervi aramamıza içerlenen batı, Yunanistan’ı önümüze yem olarak atıyor.



Halbuki aynı vahşi batı Yunanistan’ı bir çırpıda satabilecek zihniyette.



Yani herhangi bir durumda batı, Yunanistan için kılını kıpırdatmayacak. Bunu yunanlı siyasetçiler çok iyi biliyor. Günün sonunda batının gazına gelen Yunanistan arada kalıp ezilecektir.



Son olarak,



Biz dahil tüm dünya Doğu Akdeniz’de ki sismik araştırma gemilerimize konsantire olmuşken haber Karadeniz’den geldi. Hani İngiltere Başbakanı William Gladstone, Sultan Abdülhamid için, “O bastonunu Karadeniz'e sokar, Akdeniz'i karıştırırdı” der ya....



İşte ben de diyorum ki, “Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.”

