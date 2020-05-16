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Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

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İftar öncesi tabur komutanlarına ve askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şu anda tam böyle terörle mücadelenin en uç noktasındasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah." dedi.

Sizin verdiğiniz mücadele bizi farklı noktalara getirdi
Askerlerin verdiği mücadeleyi takdir eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin ortaya koyduğunuz duruşu, ortaya koyduğunuz mücadele Allah'a hamdolsun bizlere çok farklı bir noktaya getirdi. Terörle mücadelede sizin bu duruşunuz inanıyorum ki teröre karşı verilen mücadelede teröristleri tamamen yıldırdığı gibi onları yokluğa mahkum ettiği gibi özellikle de milletimizin size olan bağlılığını size olan sevgisini de devamlı artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerin koronavirüs zamanında hem verdikleri destekten dolayı hem de teröre karşı verilen mücadele konusunda askerleri kutladı.

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