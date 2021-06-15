Erdoğan Azerbaycan'da Aliyev ile buluştu

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın geziyi böyle duyurmuştu:

NATO zirvesinin ardından Azerbaycan’ın tarih ve kültür başkenti Şuşa’ya gidiyoruz. Karabağ zaferini taçlandıran bu ziyaret, Türkiye-Azerbaycan bağlarını daha da güçlendirecek ve derinleştirecek. Kafkasların tarihi inanç, azim ve cesaret ile yeniden yazılıyor.