Erdoğan Azerbaycan'da Aliyev ile buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Fuzuli bölgesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Fuzuli bölgesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın geziyi böyle duyurmuştu:
NATO zirvesinin ardından Azerbaycan’ın tarih ve kültür başkenti Şuşa’ya gidiyoruz. Karabağ zaferini taçlandıran bu ziyaret, Türkiye-Azerbaycan bağlarını daha da güçlendirecek ve derinleştirecek. Kafkasların tarihi inanç, azim ve cesaret ile yeniden yazılıyor.
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