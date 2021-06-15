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Erdoğan Azerbaycan'da Aliyev ile buluştu

Demirören Haber Ajansı
Erdoğan Azerbaycan'da Aliyev ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Fuzuli bölgesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Erdoğan Azerbaycan'da Aliyev ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Fuzuli bölgesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

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Erdoğan Azerbaycan'da Aliyev ile buluştu

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın geziyi böyle duyurmuştu:

NATO zirvesinin ardından Azerbaycan’ın tarih ve kültür başkenti Şuşa’ya gidiyoruz. Karabağ zaferini taçlandıran bu ziyaret, Türkiye-Azerbaycan bağlarını daha da güçlendirecek ve derinleştirecek. Kafkasların tarihi inanç, azim ve cesaret ile yeniden yazılıyor.

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Erdoğan Azerbaycan'da Aliyev ile buluştu
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Erdoğan Azerbaycan'da Aliyev ile buluştu
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