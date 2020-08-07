Erdoğan, Ayasofya’da cuma namazı sonrası son dakika açıklamalar yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı için Ayasofya'ya gitti. Erdoğan, cuma namazının ardından ekonomi ve dış politika ile ilgili son dakika mesajlar veriyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da kıldığı Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Ekonomideki son durumu değerlendiren Erdoğan, "dışarıdaki düşmanları içeride destekleyenler var. Türkiye tırmanışta, bunu görmek istemeyenler var. 105 milyar dolar rezerv var, Türkiye dimdik ayakta" diye konuştu.

Erdoğan, Beyrut'ta meydana gelen ve büyük bir yıkıma neden olan patlamaya ilişkin, "Bu çok büyük bir felaket" değerlendirmesi yaptı.

Yunanistan ve Mısır arasındaki deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına tepki gösteren Erdoğan, "Bu anlaşmanın kıymeti harbiyesi yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İşi bizler de takip ediyoruz"

Benzerini rahmetli Refik Hariri zamanında yaşamıştı. Bu konuda söylenenleri biliyorsunuz. Nitrat kaynaklı olduğu, füzelerin olduğu depolardan kaynaklandığı söyleniyor. İşi bizler de takip ediyoruz. En son Başkan yardımcım Fuat bey ve Dışişleri Bakanım orada durumu takip ettiler. Koca Yusuf kargo uçağı ile de çeşitli yardımlar gönderdik. Bunların içinde askeri ve sağlık yardımları var. Felaketin boyutu çok büyük. Beyrut limanı bölgede çok önemli bir liman. Buranın yeniden inşası, ihyası kaç yılı alır o da ayrı bir sorun. Ama biz madden ve manen Lübnan halkının yanında olacağız.

Erdoğan cuma namazını Ayasofya'da kıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını burada kıldı.