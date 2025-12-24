Erdoğan asgari ücreti arttıracak mı? Cem Küçük açıkladı
Türkiye'de asgari ücret yapılan yüzde 27'lik zamla birlikte 28 bin 75 lira oldu. Asgari ücretin açıklanmasının ardından açıklamalar art arda gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakama müdahale edip etmeyeceği de merak konusu oldu. Gazeteci Cem Küçük konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu ve Erdoğan'ın rakama müdahale edeceğini düşünmediğini söyleyerek, "Bu rakamı ona sorarak almışlardır" dedi.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zam oranı dün açıklandı. 2026 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı 28 bin 75 lira oldu. Böylece asgari ücrete yüzde 27'lik bir zam yapılmış oldu.
CUMHRUBAŞKANI ERDOĞAN, ASGARİ ÜCRETE MÜDAHALE EDECEK Mİ?
Asgari ücrete yapılan yüzde 27 oranındaki zam tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazıları bu rakamın yeterli olduğunu savunurken özellikle muhalefet kanadı oranın yetersiz olduğunu aktardı.
Art arda gelen açıklamaların ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete müdahale edip etmeyeceği merak konusu oldu.
CEM KÜÇÜK: "MÜDAHALE EDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber'de yayınlanan 'Taksim Meydanı' adlı programda konu özelinde değerlendirmelerde bulundu. Küçük açıklamalarında şunları söyledi: