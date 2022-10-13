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Erdoğan AİGK-CICA Zirvesi'nde konuştu: Terör örgütlerine yardımların engellenmesi lazım

Erdoğan AİGK-CICA Zirvesi'nde konuştu: Terör örgütlerine yardımların engellenmesi lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesi Genel Oturumu'nda konuştu. Erdoğan, ''terör örgütlerine yardım eden, propaganda ve eleman devşirme faaliyetlerine katılan oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor. Buna ilişkin eylem planı da bu açıdan önemli bir kazanım." dedi.

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Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Astana'da "Asya İşbirliği ve Güven Konferansı Zirvesi" liderler masasında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bugünkü Astana Zirvesi konferansın uluslararası teşkilata dönüştüğü zirve olarak tarihe geçecektir. Dünyada dengelerin değiştiği, pek çok alanda ciddi imtihanlarla karşılaştığımız bir dönemden geçiyoruz. İslam ve yabancı düşmanlığı gibi tehditler de buna ekleniyor. Dünya nüfusunun kahir ekseriyetini görmezden gelen bir avuç azınlığın mutluluğunu önemseyen yapı daha adaletli, hakkaniyetli yeni bir anlayışla şekillendirilmeli.

"Sorunlarımız nasıl ortak ise çözümlerimizi de birlikte aramalı ve bulmalıyız"

Dünyanın neresinde olursak olalım, büyük insanlık ailesinin bir parçası olarak hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Salgın bu gerçeği bize bir kez daha hatırlatmıştır. Sorunlarımız nasıl ortak ise çözümlerimizi de birlikte aramalı ve bulmalıyız.

"Terör örgütlerine yardımların engellenmesi gerekiyor"

Öte yandan terör örgütlerine yardım eden, propaganda ve eleman devşirme faaliyetlerine katılan oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor. Buna ilişkin eylem planı da bu açıdan önemli bir kazanım.

Kıymetli katılımcılar Afganistan'da insani barışın tesisi ve artan terör faaliyetlerinin önlenmesi büyük önem taşıyor. Desteğimizi sürdürmeliyiz.

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