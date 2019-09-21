Erdoğan açıkladı: Şahsi araçlarda sigara içilmeyecek! Nargile ve elektronik sigara yasaklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigara yasağının genişletileceğini belirterek şahsi araçlarda sigara içilmeyeceğini, nargile ve elektronik sigaranın da yasaklanacağını vurguladı.

ABD'ye hareketi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sigara tiryakilerine kötü haber verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Şoför de içemeyecek arkada oturanlar da"

Araçta sigara içme konusu. Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek.

Kapalı yerlerde, balkonlarda sıkı bir uygulamaya gideceğiz. Şimdi bunun üzerindeyiz. Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası vesaire ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak.

Elektronik sigara ve nargile konusu

Bir de elektronik sigara hikayesi var. Sanki elektronik sigaranın zararı yok. Hepsi hikaye, onda da nikotin var, onda da aynı numara var. Onda bir de gümrükte bazı sıkıntılar vardı. Orada da İçişleri Bakanlığı, Gümrük Muhafaza vesaire ile yurda girişini yasaklamak ve vergi koymak suretiyle işi çözeceğiz. Bir de nargile var. Onla da mücadelemizi sürdüreceğiz.

Nargile konusunda da aynı mücadeleye giriyorum. Nargile sigaradan daha zararlıdır. Bu noktada medyanın bize yardımcı olması lazım ki mücadelemizi devam ettirelim.