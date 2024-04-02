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Erdoğan, 7 Bakan'ın istifasını isteyecek! Seçimin faturası onlara mı kesildi? Olay kulis sızdı

Erdoğan, 7 Bakan'ın istifasını isteyecek! Seçimin faturası onlara mı kesildi? Olay kulis sızdı

31 Mart seçimlerinde kurulduğu günden bu yana ilk kez ikinci parti konumuna düşen AK Parti'de taşlar adeta yerinden oynadı. Alınan kötü sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parti içinde büyük bir rahatsızlık yarattığı belirtilirken; Erdoğan'ın Kabine'de revizyona gideceği iddia edildi. 7 Bakan'ın 'görevden affını' isteyeceği belirtiliyor.

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31 Mart yerel seçimlerinde alınan kötü sonuçların ardından AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda yerel seçim sonuçlarının masaya yatırılması bekleniyor. Kurulduğu günden bu yana ilk kez ikinci parti konumuna düşen AK Parti'de, alınan kötü sonuçların sorumlusu olarak bazı isimlerin masaya yatırılacağı konuşuluyor.

Eleştiri ve tepkiler Erdoğan'a kadar geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan sonuçların ardından Kabine'de ciddi bir revizyona gideceği iddia edildi. Elipshaber'den Muhammed Vefa'nın haberine göre Kabine'de görev değişiminin ilk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan başlaması planlanıyor. Işıkhan’ın partililer ve vatandaşla teması konusunda ciddi eleştiri ve tepkilerin Erdoğan’a ulaştığı aktarılıyor. Kamuoyunu derinden etkileyen bakanlığın, süreç yönetimini yanlış yaptığına dair ciddi tepkilerin parti içinde konuşulduğu belirtiliyor.

"Erdoğan memmun kalmadı iddiası"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı da görevden alacağı belirtiliyor. Adalet Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı’nın performansından Erdoğan’ın memnun kalmadığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın görevden affını sunması bekleniyor.

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Sürpriz olarak ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin görevden alınıp partiye çekileceği belirtiliyor.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ismi de Kabine revizyonunda geçiyor.

İşte AK Parti’de “görevden affı” istenilen isimlerin listesi;

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

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