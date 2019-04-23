Erdoğan 23 Nisan galasında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Çocuk Şenliği Galası'nda konuşuyor. Erdoğan, Beştepe'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu andırdığını söyleyerek çocuklara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Çocuk Şenliği Galası'nda çocuklara seslendi. Dünyayı güzelleştiren yegane şeyin çocuklar olduğunu söyleyen Erdoğan, 17 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde eğitimde fırsat eşitliği için çalıştıklarını ve eğitimi ön planda tuttuklarını ifade etti.

Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine 40 ülkeden çocuğun katıldığını söyleyerek büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırlar;

- Dünyanın 40 ülkesinden şu anda aramızda bulunan misafirlerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte bir mutluluğu yaşıyoruz. Adeta karşımda şu anda BM Genel Kurulu'nu andıran bir tablo var.

- Sizlerin nezdinde tüm çocuklarımızın Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şu anda çok zenginim zira 40 ülkeden böyle güzel yavrular etrafımı sarınca fakir olmak mümkün değil, zenginim.

- Tek milli bayram olan 23 Nisan çoşkumuzu paylaşan dünya çocuklarına teşekkür ederim. TRT ile Milli Eğitim Bakanlığımıza bu güzel organizasyon için ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

- Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha büyük umman yoktur. Dünyayı güzelleştiren yegane şey siz çocukların tebessümüdür. Sizler geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz.