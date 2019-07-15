Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na adeta akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndaki 15 Temmuz'u anma buluşmasında konuşuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"15 Temmuz'da, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini selamlıyorum. Peygamber ocağı TSK'nin ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, astsubayını, uzman personelini ve erlerini alınlarından öpüyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'na geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"na katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen etkinliğe katılmak üzere İstanbul'a gelen Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TUR", saat 20.05'te Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı, havalimanında 15 Temmuz gazileri ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer karşıladı.

Bu esnada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile mücadele sırasında tüm yurtta verilen selalara atıfla havalimanında da sela okundu. Buluşmanın gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi önündeki apronda vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarını sallayarak, Erdoğan'a destek tezahüratları yaptı.

Binlerce vatandaş katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla arama noktalarından geçerek Devlet Konukevi önünde yer alan apron bölgesinde toplandı

Tören alanına gelmeye çalışan vatandaşlar, metro ve güvenlik kontrol noktaları önünde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı

Dev platform kuruldu

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun da takip ettiği tören için apron alanında dev bir platform kuruldu. Platformun 3 ayrı yerine konulan dev ekranlardan tören alanının değişik bölgelerinden görüntüler aktarıldı

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin de hazır bekletildiği tören alanında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile dev Türk bayrağı asıldı.