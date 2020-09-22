Erdil Yaşaroğlu karikatürlerini paylaşanlara dava açıyor iddiası yayıldı açıklama geldi
Karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun, karikatürlerini paylaşan kişilere telif davası açıldığı iddia edildi, konuyla ilgili açıklamayı Yaşaroğlu yaptı.
Erdil Yaşaroğlu'nun karikatürlerini paylaşan kişilere telif davası açıldığı öne sürüldü. Sosyal medyada yer alan iddialar sonrası Yaşaroğlu, Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.
Erdil Yaşaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile çıkan haberleri yalanladı ve şu açıklamayı yaptı:
''Arkadaşlar merhaba, biz karikatürcüler internette paylaşılan 'her karikatürümüze dava açıyoruz' diye yanlış bilgiler dolaşıyor. Sosyal medyadan sevdiğiniz karikatürlerimizi paylaşabilirsiniz. Bu bizi mutlu eder.''
''Biz sadece izin almadan, ticari amaçlarla karikatürlerimizi yayımlayan kişi ve kurumlara karşı telif haklarımızı savunuyoruz. Dergilerin yaşaması, yeni karikatürlerin çizilmesi ve yeni karikatüristlerin yetişmesi için haklarımızı korumaya çalışıyoruz.''