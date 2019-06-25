Erdem Yener'den Ekrem İmamoğlu'na uyarı gibi mesaj! 'Ensendeyiz!'

Erdem Yener, ''Siyasi liderlerin sahibimiz gibi davranmasından bıktık. Varabilecekleri en üst seviyenin tüm halkın faydası için çalışan hizmetliler olmak olduğu gerçeğini Ekrem başkanla hatırlamayı umuyoruz. Uzun lafın kısası; sonuna dek yanında bir o kadar da ensendeyiz @ekremimamoğlu'' paylaşımında bulundu.