Erdal Özyağcılar'ın kızı karı görünce coştu! "Kimseye verilecek hesabım yok"

Zeynep Özyağcılar, yeni yılı karların üzerinde yuvarlanıp eğlenceli hareketler yaptığı anları paylaşarak karşıladı. "Her 1 Ocak denizde olurum, bu kez kara girdim" notunu düşen Özyağcılar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Erdal Özyağcılar'ın kızı karı görünce coştu! "Kimseye verilecek hesabım yok" - Resim: 1

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar, 2026'ya sıradışı bir başlangıç yaptı. Yeni yılın ilk gününde karlar üstünde eğlenceli anlar yaşayan Özyağcılar, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Erdal Özyağcılar'ın kızı karı görünce coştu! "Kimseye verilecek hesabım yok" - Resim: 2

KARLARIN ÜSTÜNDE YUVARLANDI

Paylaşılan görüntülerde Zeynep Özyağcılar'ın karların üzerinde yuvarlandığı ve çeşitli hareketler sergilediği görüldü. Video kısa sürede sosyal medyada yayılarak dikkat çekti.

Erdal Özyağcılar'ın kızı karı görünce coştu! "Kimseye verilecek hesabım yok" - Resim: 3

"BİZ DE KARA GİRERİZ" NOTU

Özyağcılar paylaşımına şu notu düştü: "Kimseye verilecek hesabım yok çok şükür. 

Erdal Özyağcılar'ın kızı karı görünce coştu! "Kimseye verilecek hesabım yok" - Resim: 4

Her 1 Ocak denizde olurum. Burası don yaptı araba çıkmadı. Ben de kara girerim dedim..."

