Erdal Özyağcılar havaalanında tekerlekli sandalyede görüntülendi!
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, İstanbul Havalimanı’nda tekerlekli sandalye ile çıkış yaparken kameraların hedefindeydi. Havalimanı görevlisinin eşlik ettiği Özyağcılar, kendisini görüntüleyen muhabirleri fark edince sinirlenerek tepki gösterdi.
Havalimanından çıkarken görüntülenen deneyimli oyuncuya muhabirler “Geçmiş olsun Erdal Bey, bir rahatsızlığınız mı var?” diye sorunca ortam bir anda gerildi.
Özyağcılar soruları yanıtsız bırakmak yerine, “Çekmeyin beni!” diyerek sert şekilde karşılık verdi.
Görevli eşliğinde tekerlekli sandalyede ilerleyen sanatçının bu yöntemi neden tercih ettiği ise netlik kazanmadı.
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ
Özyağcılar’ın yorgunluk nedeniyle mi yoksa sağlık sorunları sebebiyle mi tekerlekli sandalye kullandığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
