Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısı da pozitif çıktı! Uyuşturucu tespit edildi

ETİMESGUT Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu madde kullandığı yönündeki ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Şube Müdürlüğünde yapılan incelemede Özgüven'in saç örneğinde, halk arasında "bonzai" olarak bilinen sentetik kannabinoid türlerinden 5F-ADB ve MDMB-INACA tespit edildiği bildirildi.

ADLİ TIP'TA ÖRNEKLERİ ALINDI

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Özgüven, Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Burada kendisinden kan, kıl, idrar, saç ve tırnak örnekleri alındı.

Adli Tıp incelemesinin ardından hazırlanan raporda, alınan örneklerin analiz edildiği belirtildi. Rapora göre Özgüven'in saç örneğinde 5F-ADB ve MDMB-INACA isimli sentetik kannabinoid maddelerine rastlandı.

BEŞİKÇİOĞLU'NUN DA UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Öte yandan Etimesgut Belediyesine yönelik Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında da uyuşturucu testi yapılmıştı.

Hakkındaki ihbarlar üzerine Beşikçioğlu'ndan kan, idrar ve saç örnekleri alındığı, yapılan incelemelerin ardından uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler, yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"ORTAMLAR İKRAM EDİYORLAR, KIRAMIYORUM" DEMİŞTİ

Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından verdiği savunmada kullandığı belirtilen ifadeler de gündeme gelmişti.

Beşikçioğlu'nun savunmasında "Ortamlar ikram ediyorlar, kıramıyorum" şeklinde ifade kullandığı aktarılmıştı.