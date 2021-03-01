Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar'a ifşa şoku! Çıplak fotoğrafları paylaşıldı
Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar sosyal medya hesabından çıplak pozlarının paylaşılmasıyla hayatının şokunu yaşadı.
İstanbul'daki Acar Kent villaları ile bilinen iş adamı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar, lüks yaşantısıyla sık sık gündeme geliyordu. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Acar'ın pozlarına takipçileri zaman zaman tepki gösteriyordu.
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Kardelen Acar'ın hesabından dün paylaşılan fotoğrafları görenlere hayrete düşürdü.
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Acar'ın çıplak ve özel hallerinin fotoğraflarının paylaşılması kısa sürede büyük ses getirdi.
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Herkes şaşkınlıkla bu fotoğrafları konuşurken gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.
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