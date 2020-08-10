Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar 9 hizmetliyle tatile çıktı! Görgüsüz paylaşım olay
İş adamı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar 'görgüsüzlük' olarak nitelenen paylaşımıyla olay oldu. Kardelen Acar, 3 çocuğuyla tatile çıkarken yanına aldığı hizmetlilerle dile düştü.
İSTANBUL'daki Acar Kent villaları ile bilinen iş adamı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar 3 çocuğunu bakıcıları, öğretmenleri ve hizmetlilerinden oluşan 9 kişilik yardımcı ekibiyle tatile çıktı. İzmir'e tatile giden Kardelen Acar, üç öğretmen, üç bakıcı ve üç hizmetçiden oluşan ekibi "benim takım" notuyla paylaşınca sosyal medyadan tepki yağdı. Acar'ın bazı takipçileri onu şanslı bulurken, bazıları ise görgüsüzlükle suçladı.
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İş adamı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar, İzmir Çeşme'ye çıkarma yaptı... Acar, önceki gün üç çocuğuyla lüks bir araca binip İstanbul'dan yola çıktı.
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Sosyetik güzelin yanında çocuklarının dışında 3 bakıcı, 3 öğretmen ve 3 de hizmetçi vardı.
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Bakıcılar, Acar'ın çocuklarıyla yol boyunca yakından ilgilendi.
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