Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran ilaç açıklaması

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yeni tip koronavirüs için çalışmalarını yürüttükleri ilaçla ilgili olarak yeni öneride bulundu. Ovalı, 23 Nisan'da açıklayacakları yeni yöntemle ilgili olarak hastaların hayatlarından gün çalmamak için öne çektiklerini söyledi.

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Türkiye'nin Covid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılacak aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor. Tedavi için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, hastaların tedavilerinde yeni bir ilaç önerisinde bulurdu.

Ercüment Ovalı, gelişmeyi gece saatlerinde attığı tweetle duyurdu. Yeni tip koronavirüs hastalarının tedavisinde Dornaz alfanın acilen klinik testlere alınmasını isteyen Ovalı, gelişmeyi 23 Nisan'da duyuracaklarını; ancak daha fazla beklemek istemediklerini söyledi.

İşte o tweet;