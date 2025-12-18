Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon açıldı! Kayakçılar eğlenceye doydu

İfakat Demir de sezonun açılmasını heyecanla beklediklerini, ilk gün gelerek fırsatı kaçırmadıklarını söyledi.

Kar yağışının fazla olmamasına rağmen Erciyes AŞ'nin başarılı çalışmayla sezon açılışını erkene çektiğini belirten Demir, "Bugün sezonun ilk günü, harika pist var. Heyecanla bekliyorduk. Havalar sıcak gittiği için kayak sezonunun açılması biraz daha uzun sürecekti ama Erciyes AŞ çok güzel hazırlayarak sezonu açtı. Pistler çok güzel." diye konuştu.