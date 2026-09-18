Erbakan’dan iktidara F-35 tepkisi: Parasını peşin ödediğimiz savaş uçakları nerede?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suudi Arabistan’a 48 F-35 savaş uçağı satışına onay verdiğini belirterek, Türkiye’nin F-35 programındaki durumuna ilişkin iktidara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbakan, NATO Zirvesi’nde Türkiye’nin F-35’leri konusunda adım atılacağı yönündeki beklentileri hatırlatarak, “Hani ‘Dostum Trump’ NATO Zirvesi’nde Türkiye’nin F-35’lerine onay verecekti?” diye sordu.

Erbakan, “Dostum Trump’a şirin gözükmek için milletin kasasından 12 milyar lira masraf yaptınız. Dahası o ‘Dostum Trump’, Ankara’dan komşumuz İran’ın bombalanması talimatını verecek cüreti yine sizin bu teslimiyetçi tutumunuzdan almadı mı? NATO Zirvesi’nin üzerinden aylar geçti” ifadelerini kullandı.

“ORTADA NE BİR İMZA VAR NE BİR TAKVİM”

Türkiye’nin F-35 projesindeki konumuna dikkat çeken Erbakan, iktidara, “Parasını peşin ödediğimiz, projesinde ortak olduğumuz F-35 savaş uçaklarımız nerede? Ortada ne bir imza var, ne bir takvim, ne de hukuki bir güvence!” sözleriyle seslendi.

NATO Zirvesi sonrasında yaptıkları değerlendirmeyi de hatırlatan Erbakan, “‘O masaya ev sahibi olarak oturduk ama garson olarak kalktık, masada değil menüdeyiz’ dediğimizde bize saldıranlar, şimdi neredesiniz?” dedi.

Erbakan, açıklamasını,

“Batı’nın kapısında müttefiklik arayanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. Şahsiyetli dış politika illüzyonlarla değil, dik duruşla yapılır. Milli Görüş gömleğini çıkaranlara ısrarla Milli Görüş Gözlüğü öneriyoruz!”

sözleriyle tamamladı.