BIST 13.831
DOLAR 43,40
EURO 52,04
ALTIN 7.469,46
POLİTİKA

Erbakan’a yapılan neyse, bugün Erdoğan’a deneniyor! Muharrem İnce’nin 90’lardan kalma tehditleri!

Gazeteci Hadi Özışık, canlı yayında Muharrem İnce’nin “dolar 100 lira olacak” sözlerini sert ifadelerle eleştirdi. Özışık, bu söylemin 28 Şubat döneminde Erbakan’a karşı kullanılan korku siyasetiyle birebir örtüştüğünü söyledi. Erdoğan’ın 25 yıldır iktidarda olmasının nedeninin kriz dili değil, çözüm siyaseti olduğunu vurgulayan Özışık, “Bu millet korku üretenleri değil, sandığa saygı duyanları tercih ediyor” dedi.

Gazeteci Hadi Özışık, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Muharrem İnce’nin son dönemdeki ekonomi ve siyaset söylemlerini sert sözlerle eleştirdi. Özışık, İnce’nin “dolar 100 lira olacak” ifadelerinin bir öngörü ya da analiz değil, geçmişte defalarca kullanılan bir korku dili olduğunu söyledi.

1990’lı yıllarda Refah-Yol Hükümeti döneminde yaşanan süreci hatırlatan Özışık, “O gün Erbakan’a karşı kullanılan dil neyse, bugün Erdoğan’a karşı kullanılan dil aynıdır. Sadece isimler değişiyor, senaryo aynı kalıyor” dedi.

Özışık, 28 Şubat sürecinde ekonomi üzerinden yapılan tehditlerin bizzat tanığı olduğunu vurgulayarak, “Seçilmiş iktidara ‘dolar fırlar, hayat durur’ diyerek parmak sallayan bir zihniyet vardı. Bugün Muharrem İnce’nin kullandığı dil, birebir o dönemin dilidir” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’nin konuşmalarında metne bağlı kalmasına da dikkat çeken Özışık, “Kağıda bakmadan konuşabilen İnce, konu Erdoğan olunca zorlanıyor. Çünkü bu bir çözüm dili değil, korku üretme dili” değerlendirmesinde bulundu.

Özışık, Erdoğan’ın 25 yıldır iktidarda olmasının temel nedeninin krizden beslenmemesi olduğunu belirterek, “Bu millet korku üretenlere değil, çözüm üretenlere itibar ediyor. Sandıkla geleni manşetle göndermek isteyenler dün kaybetti, bugün de kaybedecek” dedi.

