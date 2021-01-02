Erbaa'da tarlasını sürerken traktör çukura düştü motoru çıkartırken gördükleri şoke etti

"İçinde çok fazla insan kemiği var, tünel var"

Traktörü düştüğü çukurdan çıkartırken insan kemiklerini fark ettiklerini ifade eden Remzi Gürel, "Motoru çıkartırken baktık ki kemikler var. Motoru aldık, ondan sonra jandarmayı aradık. İçinde çok fazla insan kemiği var, tünel var. 10 metre bir tarafta 3 metre bir tarafta. Ama önü kapalı" dedi.