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Eray Şamdan Tokyo 2020'de yarı finalde! Madalyayı garantiledi

Eray Şamdan Tokyo 2020'de yarı finalde! Madalyayı garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan yarı finale yükselerek, olimpiyat madalyasını garantiledi. Eray, yarı final mücadelesine bugün TSİ 14.15'te çıkacak.

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Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda A Grubu'nda mücadele etti. İlk maçında Azerbaycanlı Firdovsi Farzaliyev'i 7-1 yenen Eray, ikinci karşılaşmasında Kazakistan'dan Darkhan Assadilov'a 6-2 mağlup oldu.

İlk iki ismin çıkacağı gruptaki üçüncü müsabakasında Mısırlı Ali Elsawy'i 4-1'le geçen milli karateci, gruptaki son maçında da ev sahibi Japonya'dan Naoto Sago'yla karşılaştı. Japon sporcuyu 2-1 yenerek, grupta 6 puanla 2. sırada yer alan Eray, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyası almaya hak kazandı.

2019 Avrupa Şampiyonası ve 2018 Akdeniz Oyunları'nda bronz madalyası bulunan 24 yaşındaki milli sporcu, yarı finalde kaybederse olimpiyatı bronz madalyayla tamamlayacak.

Eray Şamdan, yarı finale kalmasının ardından şunları söyledi:

"Japon rakibimle çok kritik bir son maça çıktım. Kazanan yarı finale yükselecekti ve ben yükseldim. Madalyayı garantiledik. İnşallah rengi altın olur. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum."

Yarı finalde rakip belli
Eray Şamdan, yarı finalde B Grubu'nu birinci bitiren Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa'yla eşleşti. Yarı final müsabakası bugün TSİ 14.15'te başlayacak. 

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