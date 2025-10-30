BIST 10.837
Eray Karadeniz’den Cumhuriyet kutlamalarında gitar performansı

Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında Gaziosmanpaşa’da düzenlenen etkinliklerde, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’in sahnedeki performansı büyük beğeni topladı. Fener alayının ardından Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin gösterisi ve genç grupların konserleriyle devam eden kutlamalarda Karadeniz, gitarıyla sahneye çıkarak “Deniz Üstü Köpürür” türküsünü seslendirdi.

Cumhuriyetin 102. yılı İstanbul'da büyük bir çoşkuyla kutlandı. Bu çoşkuyu yaşayan ilçelerden biri de Gaziosmanpaşa oldu. 

Gaziosmanpaşa’da, yüzlerce vatandaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlenen fener alayı ve konser etkinlikleriyle kutladı.

Fener alayına Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de katıldı.

Fener alayının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, belediye binası bahçesinde kurulan sahnede 29 Ekim özel gösterisi sundu. 

Belediyenin kurslarında eğitim alan gençlerden oluşan Grup Tablo ve Grup Frekans konser verdi.

Etkinlikte Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, gitarıyla eşlik ederek "Deniz Üstü Köpürür" türküsünü seslendirdi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, diğer şarkılara da gitarıyla eşlik etmeyi sürdürdü. 

Öte yandan Karadeniz'in gitarı ile sergilediği performans sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler binlerce beğeni alırken, Başkan Vekili takdirleri topladı. 

