Epstein skandalında 'Kraliyet' imzası: Prens William'dan, Prenses Diana'ya...

Prens Andrew ve Virginia Giuffre'nin bağlantısı

Dava dosyasına giren ilk savunma metni, Epstein’ın yakın çevresindeki bir ismin medyadaki "iğrenç yargılamaya" karşı isyanını içeriyor. İsmi sansürlü masözün Mar-a-Lago’da tanıştırıldığı ve Epstein için çalışmaya başladığı doğrulanıyor. Prens Andrew’un eve geldiği ve bu kişiyle tanıştığı açıkça kabul ediliyor. Virginia Giuffre ile yaşanan tüm cinsel iddialar reddediliyor; Prens Andrew veya Alan Dershowitz gibi isimlerin cinsel aktiviteye karıştığına dair "hiçbir bilgiye sahip olunmadığı" savunuluyor.