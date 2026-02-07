Epstein skandalında 'Kraliyet' imzası: Prens William'dan, Prenses Diana'ya...
Jeffrey Epstein davasında kamuoyuna açıklanan yeni belgeler, İngiliz Kraliyet Ailesi ile olan ilişkilerin derinliğini ve savunma stratejilerini gün yüzüne çıkardı.
York Düşesi Sarah Ferguson’un samimi e-postalarından, Prens William’ın isminin geçtiği iş yazışmalarına kadar her detay akıllara durgunluk verdi.
ABD’de cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında ölü bulunan Jeffrey Epstein’a ilişkin milyonlarca belge kamuoyuna açıldı. Belgelerin yayımlanmasıyla birlikte, Hollywood’un ünlü isimlerinden Kraliyet Ailesi’nin önde gelen üyelerine kadar uzanan sarsıcı iddialar gündeme geldi.
Prens Andrew ve Virginia Giuffre'nin bağlantısı
Dava dosyasına giren ilk savunma metni, Epstein’ın yakın çevresindeki bir ismin medyadaki "iğrenç yargılamaya" karşı isyanını içeriyor. İsmi sansürlü masözün Mar-a-Lago’da tanıştırıldığı ve Epstein için çalışmaya başladığı doğrulanıyor. Prens Andrew’un eve geldiği ve bu kişiyle tanıştığı açıkça kabul ediliyor. Virginia Giuffre ile yaşanan tüm cinsel iddialar reddediliyor; Prens Andrew veya Alan Dershowitz gibi isimlerin cinsel aktiviteye karıştığına dair "hiçbir bilgiye sahip olunmadığı" savunuluyor.
Sarah Ferguson’dan "tebrik" mesajı
2011 tarihli e-posta, York Düşesi Sarah Ferguson ile Epstein arasındaki dostluğun, skandallar patlak verdikten sonra bile sürdüğünü gösteriyor. Sarah, Epstein’a bir "erkek bebeği" olduğu haberini Prens Andrew’dan (Dük) aldığını belirterek onu tebrik ediyor. "Hala sevgi ve dostlukla buradayım" ifadesi, ilişkinin sadece resmi bir tanışıklıktan öte olduğunu kanıtlar nitelikte.