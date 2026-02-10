Epstein, eski İsrail Başbakanı için New York'ta daire tutmuş

Pedofili ve cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’in, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak için New York’ta bir daire kiraladığı ve Barak’ın bu evde uzun süre kaldığı öne sürüldü. İsrail basınına yansıyan belgelere göre söz konusu daire, Epstein kayıtlarında “Ehud’un Dairesi” olarak anılıyor ve bu ifade dosyalarda 124 kez geçiyor.

Pedofili ve cinsel istismar suçlamalarıyla kamuoyunun yakından tanıdığı milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki belgeler, uluslararası bağlantılara dair yeni iddialarla yeniden gündeme geldi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Epstein’in eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile ilişkisinin bilinenin ötesinde olduğu öne sürüldü.

NEW YORK’TA BARAK İÇİN KİRALANAN DAİRE

Haberlere göre Epstein ve ekibi, Ehud Barak’ın New York’taki ziyaretleri sırasında kalması için özel bir daire ayarladı. 2015–2019 yılları arasına tarihlenen yazışma ve kayıtlarda, Barak’ın bu adrese çok sayıda ziyaret yaptığı ve konakladığına dair ayrıntıların yer aldığı belirtildi.

İsrail basınında aktarılan bilgilere göre, söz konusu konut Epstein belgelerinde “Ehud’un Dairesi” olarak anılıyor. Bu ifadenin Epstein’e ait dosyalarda toplam 124 kez geçtiği, iddianın dayanaklarından biri olarak gösteriliyor.

Belgelerde, Barak’ın eşi Nili Barak’ın daireyle ilgili bazı özel taleplerinin bulunduğu ileri sürüldü. Kayıtlarda, alışveriş düzenlemeleri ve hızlı internet erişimi gibi ihtiyaçların karşılanmasının istendiğine dair ifadelerin yer aldığı aktarıldı.

TUTUKLAMA SONRASI KULLANIM İDDİASI

Haberde dikkat çeken bir diğer iddia ise Ehud Barak’ın, Epstein’in ilk kez tutuklanmasının ardından da bir süre bu daireyi kullanmaya devam ettiği yönünde oldu. Söz konusu bilginin de yazışma ve kayıtlar üzerinden gündeme getirildiği ifade edildi.