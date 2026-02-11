BIST 13.797
Epstein belgelerinde sansürlenen 6 ismi açıkladı

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, Jeffrey Epstein dosyalarının sansürsüz versiyonlarını incelemesinin ardından, belgelerde geçen 6 ismi açıkladı.

Khanna, belgeleri incelemesinin ardından Temsilciler Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmayı, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Bir diğer Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie ile önceki gün ABD Adalet Bakanlığına gidip, belgeleri incelediklerini belirterek "Orada yaklaşık iki saat geçirdik ve dosyaların yüzde 70 ila yüzde 80'inin hala sansürlenmiş olduğunu öğrendik." ifadesini kullandı.

6 ismi açıkladı

Khanna, belgelerde adı geçen 6 "zengin ve güçlü" kişinin Adalet Bakanlığınca "herhangi bir sebep olmaksızın" gizlendiğini vurgulayarak bu isimlerin Les Wexner, Sultan Ahmed bin Sulayem, Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov ve Nicola Caputo olduğunu aktardı.

Belgeleri inceledikleri iki saat içinde dahi 6 ismi ortaya çıkarabildiklerine işaret eden Khanna, 3 milyon belge sansürsüz şekilde incelendiğinde daha çok ismin ortaya çıkabileceğinin altını çizdi.

