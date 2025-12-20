Epstein belgelerinde, Bill Clinton ve pek çok ünlü ismin fotoğrafları ortaya çıktı
Amerikan kamuoyunda ve Kongrede artan baskıların ardından parça parça yayımlanmaya başlayan Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dosyalarında, aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da bulunduğu çok sayıda tanınmış simanın adının geçmesi ve fotoğraflarda yer alması dikkati çekti.
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'e ilişkin belgeler, ABD kamuoyunda uzun süredir tartışmaların odağında yer alıyor.
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein davasında bugüne kadar 1200'den fazla mağdur ya da mağdur yakınının tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlık, himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımladı.
Kamuoyuna sunulan yeni belgelerde fotoğraflar, mahkeme kayıtları, jüri belgeleri ve soruşturma sürecine ilişkin çeşitli dokümanlar yer aldı. Bir fotoğrafta, Epstein'in içerisinde bulunduğu bir uçakta İsrail ordusunun amblemini taşıyan kıyafet giydiği, dosyalardaki başka bir karede de benzer bir kıyafetin dolapta asılı olduğu görüldü.