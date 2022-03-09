BIST 2.043
DOLAR 14,65
EURO 16,25
ALTIN 934,30
HABER /  EKONOMİ
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

EPDK, EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunacak

EPDK, EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yıldız, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'in akaryakıt fiyatlarında indirime gidilmesiyle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Abone ol

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz  CNNTürk canlı yayınına telefonla bağlanarak konuya ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Mustafa Yılmaz,  Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'in sosyal medya hesabından benzin ve motorinde bu gece yapılacağı duyurulan zammın ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesine ilişkin açıklamada bulunarak

"EPGİS bir sendika, piyasayı yanlış yönlendiriyor. Fiyatlar uluslararası piyasada belirleniyor. Yaptıkları hukuken yanlış, EPGİS ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk." dedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında akaryakıt istasyonlarında stokçuluk yapıldığıyla ilgili iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Eğer talepleri karşılamayan, akaryakıt olduğu halde, satmadığı takdirde onu ciddi şekilde cezalandırıyoruz." dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

EPGİS'in 'zam' dediği zaman zam zaten yoktu. Dünyanın her tarafında bunun maliyeti aynı. Ukrayna savaşından kaynaklı Akaryakıt ürünlerinde de ciddi anlamda fiyat artışı oldu. Neticede Rusya dünyanın tedarikçisi. Oralardaki navlunlar, gemi nakliyeleri süreci etkiliyor.

"Ciddi şekilde cezalandırıyoruz"
Bazı akaryakıt istasyonlarında sınırlı mal verildiğini de duydum. Bu akaryakıt istasyonlarının canını yakıyoruz. Afyon'da bir akaryakıt istasyonundan bir vatandaşımızın akaryakıt ihtiyacın karşılanmadığına yönelik bana ihbar geldi. Bunların hepsini otomasyondan görüyoruz. Eğer talepleri karşılamayan, akaryakıt olduğu halde, satmadığı takdirde onu ciddi şekilde cezalandırıyoruz.

17 senedir tamamen serbest piyasa. Maalesef birtakım sorumsuz basın organlarımız, EPDK resimlerini gösterip, sanki zammı hükümet yapmış gibi gösteriyorlar. Akaryakıta ben zam yapmıyorum. O kadar bilgi kirliliği var ki. Güncel olduğu için siyasete de malzeme yapılıyor. EPDK'ya sorsalar. Formülümüz çok şeffaf. Kapımız da herkese açık.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geldi
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Balıkesir Valiliği açıkladı okullara kar tatili 10 Mart 2022 perşembe günü için karar
Balıkesir Valiliği açıkladı okullara kar tatili 10 Mart 2022 perşembe günü için karar
Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi
Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüşecek
Bursa Valiliği okulları tatil etti 10 Mart 2022 perşembe ile 14 Mart pazartesi kar tatili kararı
Bursa Valiliği okulları tatil etti 10 Mart 2022 perşembe ile 14 Mart pazartesi kar tatili kararı
BİM ve A101'e ayçiçek yağı baskını! BİM fena yakalandı ayçiçek yağını depolamış
BİM ve A101'e ayçiçek yağı baskını! BİM fena yakalandı ayçiçek yağını depolamış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula von der Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula von der Leyen ile görüştü
İstanbul Beylikdüzü'nde dehşet! Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti
İstanbul Beylikdüzü'nde dehşet! Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti
Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim getirecek gelişme! Karadeniz'deki yağ gemileri geliyor
Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim getirecek gelişme! Karadeniz'deki yağ gemileri geliyor